06 Октября 2020
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екатеринбург улица вайнера (2007) | Фото: Накануне.ru

Власти Екатеринбурга рассказали о причинах появления палаток "а-ля 90-е"

В администрации Екатеринбурга прокомментировали появление вереницы палаток и торговых рядов в духе 90-х годов на улице Вайнера.

Множество подобных павильонов располагалось на уральском Арбате в 90-е годы прошлого века. Возобновлением такой практики были обеспокоены горожане. Как рассказали представители мэрии города, причина "возврата в 90-е" кроется в акции министерства промышленности и торговли России.

"На улице Вайнера проводится ярмарка Минпромторга России", - отметили в мэрии.

Уже завтра киоски начнут демонтировать в связи с окончанием работы выставки.

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Власти Екатеринбурга рассказали о причинах появления палаток "а-ля 90-е"

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Теги: киоски, администрация Екатеринбурга, Вайнера



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