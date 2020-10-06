Власти Екатеринбурга рассказали о причинах появления палаток "а-ля 90-е"

В администрации Екатеринбурга прокомментировали появление вереницы палаток и торговых рядов в духе 90-х годов на улице Вайнера.

Множество подобных павильонов располагалось на уральском Арбате в 90-е годы прошлого века. Возобновлением такой практики были обеспокоены горожане. Как рассказали представители мэрии города, причина "возврата в 90-е" кроется в акции министерства промышленности и торговли России.

"На улице Вайнера проводится ярмарка Минпромторга России", - отметили в мэрии.

Уже завтра киоски начнут демонтировать в связи с окончанием работы выставки.