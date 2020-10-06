Вологодская область готова к полному запрету вывоза круглого леса за рубеж

В Вологодской области готовы к полному запрету вывоза круглого леса за рубеж. В этом году регион меньше всего пострадал от черных лесорубов. Это стало возможным за счёт контроля и мониторинга из космоса. Ранее президент Владимир Путин потребовал в кратчайшие сроки сделать подобную информационную систему единой для всей страны с электронным общим лесным реестром, спутниковым контролем и одинаковыми для всех регионов правилами торговли.

"Это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и при этом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий. В пилотном режиме система учета древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года", — сказал президент Владимир Путин.

Кроме того, президент давал поручение о полном запрете вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 2022 года.

Губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве региона отметил, что работа по наращиванию переработки круглого леса внутри Вологодской области идет уже шесть лет.

"Еще в 2014 году мною было дано поручение о плановом переходе на стопроцентную глубокую переработку древесины и снижение количества вывозимого круглого леса за пределы региона. Была разработана целая стратегия. Прошло 6 лет и на сегодняшний день мы занимаем 1 место в России по количеству инвестиционных проектов в области освоения лесов", — сказал глава региона Олег Кувшинников, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

За эти годы началась реализация 23 приоритетных инвестиционных проектов, на сегодняшний день 17 из них реализованы. Созданы 5 тысяч новых рабочих мест. Благодаря новой инвестиционной политике, на территории региона стал производиться весь перечень продукции лесопромышленного комплекса: пиломатериалы, фанера, плиты ДСП, бумага и картон, а также домокомплекты и биотопливо. При этом с каждым годом растут объемы производимой продукции. Таким образом, полная переработка древесины внутри региона выросла с 65% до 75%.

Борьба с черными лесорубами и с незаконными рубками будет продолжена. "В связи с этим мы внедрили системы космического мониторинга, регулярно проводим пешее и авиапатрулирование. Для этих целей мы продолжаем закупать новое оборудование: квадрокоптеры и автомобили. Задача, которую нам предстоит решить - декриминализация лесного комплекса. Уже сделано очень много. Мы продолжим эту работу и защитим наши лесные богатства от недобросовестных арендаторов и черных лесорубов", — резюмировал Олег Кувшинников.