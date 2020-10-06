06 Октября 2020
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школьники линейка полиция 1 сентября (2015) | Фото: УМВД по Курганской области

По инциденту с обмороком 13-ти школьников в Псковской области исключили версию с наркотиками

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о состоянии детей, которые накануне потеряли сознание во время школьной линейки в городе Великие Луки.

Инцидент произошел в школе №7.

"Во время торжественной линейки (проводилась на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции) 13 детей почувствовали серьёзное недомогание. Ребята из разных классов жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые – на тошноту. Как и положено, на мероприятии присутствовал дежурный медицинский персонал. Благодаря этому в кратчайшие сроки дети были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу, где им была оказана необходимая помощь. Два ребёнка остаются в состоянии средней степени тяжести. Состояние здоровья остальных детей – удовлетворительное. Около восьми часов вечера в районную больницу поступил ещё один ребёнок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление", - сообщил подробности губернатор.

По его словам, у всех школьников взяты анализы, создана комиссия с участием контрольных органов.

"На данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием", - добавил глава региона.  

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По инциденту с обмороком 13-ти школьников в Псковской области исключили версию с наркотиками

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Теги: потеря сознания, обморок, школьная линейка



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