Санкционный снос: мэрия Екатеринбурга ликвидировала почти 70 незаконных киосков

В уральской столице городские власти демонтируют киоски индивидуальных предпринимателей. Такие решения связаны с вступлением новых правил размещения торговых павильонов.

Уже снесены 68 "киосков вне закона". Как передает корреспондент Накануне.RU, такими цифрами с екатеринбургскими депутатами поделилась председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Наталья Фирстова.

"В данный момент размещено 315 незаконных торговых объектов. Из них снесли принудительно 68 киосков. Из бюджета выделено более 4 млн руб. на их ликвидацию, в том числе на вывоз и демонтаж. Из них освоено уже 2 млн 200 тыс. руб.", - отметила чиновница.

Сумма штрафов для бизнесменов составила более 2 млн руб. Было составлено 815 административных протоколов.