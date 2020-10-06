В реке на Камчатке обнаружили странные отложения на дне

Специалисты Камчатского филиала научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили отложения в реке Налычева, впадающей в Авачинский залив.

Как сообщил врио руководителя КамчатНИРО Александр Варкентин, отложения на дне желто-коричнево-зеленого цвета, по берегам местами пена. Он также добавил, что цвет воды отличается от нормального. Уточняется, что речь идет о правом притоке реки, пишет Regnum.

Напомним, ранее местные жители и туристы начали бить тревогу из-за того, что вода в бухте в районе Халактырского пляжа стала мутной, спутниковые снимки показали загрязнение побережья, на пляжах были обнаружены мертвые обитатели океана.

Несколько человек обратились за помощью к медикам после посещения побережья Авачинского залива. Пострадавшие жаловались на жжение в глазах, у них был диагностирован химический ожог роговицы первой степени.

Ситуацию под личный контроль взял Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Как сообщалось, власти рассматривают три основные версии загрязнения побережья, включая техногенное воздействие.