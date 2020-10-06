Кандидатура бизнес-омбудсмена Прикамья внесена на рассмотрение в заксобрание

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в заксобрание Прикамья кандидатуру бывшего советника гендиректора АНО "Союзэкспертиза" Павла Новоселова на должность бизнес-омбудсмена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

1 октября уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов согласовал кандидатуру Павла Новоселова. Вопрос о его утверждении будет рассмотрен депутатами заксобрания на заседании 22 октября.

Напомним, бывший уполномоченный по правам предпринимателей Анатолий Маховиков досрочно сложил полномочия.