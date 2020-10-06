Звезда "Холостяка" насмерть сбила пешехода в центре Москвы

Звезда шоу "Холостяк" и блогер Виктория Короткова могла находиться за рублем автомобиля Mercedes G-Class, который накануне сбил насмерть человека, перебегавшего Кутузовский проспект в Москве в неположенном месте.

ЧП произошло вечером в понедельник на седьмом километре Кутузовского проспекта. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

По данным РЕН ТВ, автомобиль зарегистрирован не на саму Короткову, а на некого мужчину. "СтарХит" сообщает, что в машине Коротковой от сильного удара сработали подушки безопасности, но она все равно получила сотрясение мозга. Девушку доставили в больницу, которую она покинула под утро на машине ДПС.

Коротковой 25 лет, она родом из Калининграда. Девушка является популярным блогером – в Instagram у нее более 850 тыс. подписчиков.

Кстати, в пробку, вызванную ДТП с участием Коротковой, накануне вечером попала Ксения Собчак, возвращавшаяся из театра. "Только что ехали по Кутузовскому - там дикая авария и пробка из-за этого", - написала Собчак в Telegram.