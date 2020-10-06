06 Октября 2020
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3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В Роспотребнадзоре рассказали о людях с врожденной защитой от COVID-19

В Роспотребнадзоре сoобщили, чтo люди с oпределенными гeнными мутaциями нe мoгут зaразиться коронавирусом.

Такая защита является "врожденной". Организм в этих случаях может быть невосприимчив к проникновению инфекции, либо проникновение вируса в клетки будет не таким интенсивным.

Естественной защитой обладает небольшая доля людей. При этом эксперты не владеют информацией об эффективности такого иммунитета, сообщает Regnum.

Ранее сообщалось, что переболевший сезонным ОРВИ человек может иметь антитела к COVID-19. Это выяснили американские ученные. При этом переболевший коронавирусом и имеющий к нему антитела человек может быть переносчиком вируса.

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В Роспотребнадзоре рассказали о людях с врожденной защитой от COVID-19

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Теги: коронавирус, генные мутации



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