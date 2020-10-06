06 Октября 2020
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Общество Челябинская область
(2006) | Фото: Накануне.ru

Казахстан ужесточил правила въезда в страну из-за коронавируса

В Республике Казахстан в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки усилены меры по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Лицам, въезжающим в страну, необходимо иметь справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы.

В управлении напомнили, что сохраняется, введенный из-за пандемии, режим ограничений выезда из России и въезда в страну.

"Граждане России могут выезжать к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, работу или учёбу при наличии подтверждающих документов. Иностранные граждане могут однократно въехать на территорию РФ при следовании на лечение в российские медицинские организации или для ухода за близкими родственниками", - говорится в сообщении.

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Казахстан ужесточил правила въезда в страну из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, Казахстан, анализ, ПЦР, граница,



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