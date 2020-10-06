Суд арестовал бразильского подрывника Эдуардо, задержанного в Екатеринбурге

Свердловский областной суд избрал меру пресечения для задержанного в Екатеринбурге гражданина Бразилии Фаузи Ришарда Серкези Эдуардо.

Напомним, он обвиняется властями Бразилии в особо тяжких преступлениях. Еще в декабре 2019 года Эдуардо был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва. Злоумышленник разыскивался по линии Интерпола и в сентябре был задержан в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, Фаузи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 3 ноября 2020 года. Исчисляться срок будет с 4 сентября.

Как добавили в суде, в удовлетворении апелляционной жалобы бразильца было отказано.