Застройщикам "Первого пермского микрорайона" не удалось обжаловать приговор

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб застройщиков "Первого пермского микрорайона" супругов Алексея и Ирины Лобановых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд первой инстанции признал виновным директора и члена совета директоров компании "КамСтройИнвест" по статьям мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями. Им было назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания они были лишены права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищного строительства на срок два года каждый.

Было установлено, что с декабря 2013 г. по январь 2016 путем обмана и злоупотребления доверием граждан, клиентов "КамСтройИнвест", а также банковских организаций, являющихся кредиторами, осужденные похитили 969,8 млн руб., предназначенных для строительства ЖК "Первый пермский микрорайон", состоявшего из 12 малоэтажных жилых домов и детских игровых площадок в селе Лобаново.

"В частности, супруги, возглавляя крупную пермскую строительную организацию, заключали с гражданами и юридическими лицами договоры долевого участия на строительство жилья, однако впоследствии взятые на себя обязательства по завершению строительства домов и ввода их в эксплуатацию не выполнили, часть денежных средств присвоили, а другую растратили. В результате ущерб был причинен 280 гражданам, компани "Регион", а также одному из банковских учреждений, в виде непогашенного основного долга по кредитному договору. Кроме этого осужденная, используя свое служебное положение, совершила растрату более 34,9 млн руб., принадлежащих компании "Регион", в пользу сторонней юридической организации, руководителями и участниками которой являлись подставные лица.

Пермский краевой суд рассматривая жалобы осужденных и их адвокатов на приговор суда, оставил их без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

Добавим, "Первый пермский микрорайон" считался одним из самых больших проблемных объектов Пермского края. Экс-губернатор Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 года. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома. Субсидии будут предоставляться дольщикам после сдачи объектов в эксплуатацию. Сдать дома обещают до 2021 года.