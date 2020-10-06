Протестующие в Киргизии захватили мэрию Бишкека и подожгли здание парламента

Участники акции протеста взахватили мэрию. Информацию об этом подтвердил мэр киргизской столицы, сообщает агентство 24.kg.

"Интерфакс" передает, что митингующие назначили "народного мэра", им стал Жоошбек Коеналиев.

Беспорядки в Бишкеке и других городах Киргизии начались накануне, после оглашения предварительных итогов выборов в парламент республики. 5 октября на центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались несколько тысяч человек. Затем протестующие начали захватывать правительственные здания, в частности, они ворвались в здание ГКНБ Киргизии и Белый Дом, пишет Regnum.

Здание парламента Киргизии было подожжено после того, как его захватили протестующие.

Как сообщалось, протестующие в Бишкеке освободили осужденного за коррупцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он находился в СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Атамбаева к протестующим вывели сами сотрудники спецслужб.



