На Южном Урале суд отправил под домашний арест женщину, сбившую детей

Чебаркульский городской суд отправил под домашний арест 29-летнюю местную жительницу, совершившую в алкогольном опьянении ДТП, в котором погиб 10-летний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд поддержал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 3 декабря. Суд учел, что женщина ранее не судима и имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Напомним, авария произошла днем 3 октября на автодороге около деревни Бутырки Чебаркульского района. Женщина, управляя автомобилем ВАЗ десятой модели в состоянии алкогольного опьянения, допустила столкновение со скутером, на котором передвигались дети. Водитель скутера, мальчик 2010 года рождения погиб, двое его пассажиров, в том числе ребенок 2017 года рождения - госпитализированы.

Водитель попыталась скрыться, но ее быстро нашли.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.