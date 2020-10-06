Трамп вернулся в Белый дом из госпиталя и сразу же сорвал с себя маску

Все еще заразный Дональд Трамп вернулся из госпиталя в Белый дом, поскольку его состояние улучшилось. Как только он сошел с вертолета на территории своей резиденции, он сразу же снял маску и начал позировать перед фотографами, находившимися от него на расстоянии, гораздо меньшем, чем пресловутая социальная дистанция в полтора метра.

Сразу после возвращения Трамп записал ободряющее обращение к нации. "Никто из лидеров не сделает того, что сделал я. И я знаю, что есть риск, есть опасность, но это нормально. А теперь мне лучше и, может быть, я невосприимчив - не знаю! Но не позволяйте этому доминировать в вашей жизни".

Накануне на Дональда Трампа в США обрушились критики после того, как он после трех дней лечения от коронавируса ненадолго покинул госпиталь Уолтера Рида на бронированном внедорожнике, чтобы поблагодарить своих сторонников. Он проехал вокруг госпиталя, помахав собравшимся у стен больницы людям. При этом в машине с ним находились водитель и охрана, которые были вынуждены дышать одним воздухом с больным 74-летним президентом.