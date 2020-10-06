В уральском городе сгорел торговый центр: огонь уничтожил 1000 "квадратов"

В уральском городе Богданович сгорел торговый центр.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 4 часов утра поступил сигнал о пожаре на улице Тимирязева: на площади в 1000 кв.м горело двухэтажное здание торгового центра. В момент возгорания людей внутри не было.

Как отметили в ведомстве, тушение осложнялось сложной планировкой помещений и большой пожарной нагрузкой. В борьбе с огнем были задействованы 11 единиц техники и 30 человек личного состава. В восьмом часу утра открытое горение было ликвидировано.

Как уточнили в МЧС, пострадавших нет. Сейчас на месте работают пожарные дознаватели, которые устанавливают причину инцидента.