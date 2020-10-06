06 Октября 2020
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Экономика В России
комбайны, тракторы Ростсельмаш (2020) | Фото: Тюменьагромаш

Сельхозмашиностроителям пообещали господдержку инвестиций в локализацию комплектующих

Правительство пообещало поддержать производителей сельскохозяйственной техники, готовых инвестировать в локализацию ключевых комплектующих. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщили в ходе пленарного заседания Российского агротехнического форума, который накануне состоялся в Москве.

Намерение развивать механизмы стимулирования этого направления ранее подтвердил глава правительства Михаил Мишустин, который на минувшей неделе совершил рабочий визит на завод "Ростсельмаш".

"В пятницу предприятие посетили премьер-министр и министр промышленности. Час мы показывали наш завод. Общий посыл от них состоит в том, что они видят развитие отрасли, это ценят, готовы поддерживать дальше сельхозмашиностроение, но упор призывают сделать на локализацию. Они понимают, что это непросто, что это требует инвестиций, многих лет работы и наращивания компетенций, понимают, что без поддержки правительства это невозможно, и заверили, что она будет", – рассказал председатель форума, президент Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

Константин Бабкин, Александр Морозов, РАФ(2020)|Фото: Накануне.RU

В Минпромторге считают, что новый механизм станет очень важным стимулирующим фактором, который "серьезно изменит и оживит ландшафт отрасли сельхозмашиностроения". Такое мнение в ходе заседания форума выразил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов.

Проект программы по стимулированию локализации ключевых компонентов сельхозтехники в ближайшее время ждет общественное обсуждение. Планируется, что на эту меру поддержки государство направит 3 млрд руб.

"Минпромторг совместно с Фондом развития промышленности запустит программы, в рамках которых предприятие, желающее организовать производство компонентов для сельхозмашиностроителей, будет иметь возможность получить поддержку правительства. Это будет соинвестиция государства - порядка 30% от стоимости инвестиций в проекте", – пояснил Морозов.

заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, со следующего года Минпромторг вводит балльную систему оценки локализации. Это позволит производителям самостоятельно определять тактику и стратегию локализации производств, исходя из имеющихся компетенций, финансовых возможностей и потребностей рынка.

Развитие локализации сельхозтехники также стало темой специальной сессии Российского агротехнического форума.

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Сельхозмашиностроителям пообещали господдержку инвестиций в локализацию комплектующих

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Теги: Российский агротехнический форум, Константин Бабкин, Михаил Мишустин



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