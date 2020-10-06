Несмотря на ковид-кризис, сельхозмашиностроение снова растет

VII Российский агротехнический форум состоялся 5 октября в Москве. Участники знакового для отрасли сельхозмашиностроения мероприятия обсудили влияние ковид-кризиса на АПК и динамику производства техники для сельского хозяйства в период пандемии. На фоне нестабильной ситуации во многих отраслях российской экономики производителям сельхозтехники удалось достичь заметного роста - за восемь месяцев текущего года объемы производства предприятий отрасли превысили на 18,6% уровень прошлого года. Во многом позитивная статистика стала возможной благодаря действующим программам поддержки правительства. Подробности – в материале Накануне.RU.

За четыре года коллективы предприятий сельхозмашиностроения увеличили объемы производства техники на 13%, а объемы их поставок на зарубежные рынки – на впечатляющие 72%. В существенной мере такому росту способствовал обширный действующий пакет мер господдержки. Среди них – программа 1432, льготные кредиты на приобретение сельхозтехники, субсидирование части затрат на транспортировку продукции, расходов на гарантию обратного выкупа и ряд других.

Впервые за пять лет действия программы 1432, в рамках которой субсидируется скидка на покупку сельхозтехники, Госдума внесла средства на эти цели в проект бюджета на ближайшие три года. "В нем эта программа профинансирована на 10 млрд руб. ежегодно на три года. Это вселяет в нас уверенность, что отрасль будет работать не в рваном режиме, не в режиме пилы – то взлет, то падения, а будет двигаться вверх по восходящей", – отметил председатель форума, президент Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.

Так, в 2020 году российские сельхозмашиностроители поставили в производство более 120 новых моделей комбайнов, тракторов, прицепной и прочей техники. Благодаря реализации постановления 1432 в отрасли создано более 30 новых цехов с объемом инвестиций более 12,5 млрд руб.

При этом потенциал у российского аграрного сектора огромный, подчеркнул промышленник.

"Перспективы развития сельского хозяйства в России остаются гигантскими: 35 млн га земли в России ждут того, что на них вернется крестьянин... Огромные площади в запустении, их надо возвращать в работу... Рынок есть, земля есть. Урожайность повышать мы можем, перед нами есть большие пространства для наращивания производства машин. Впереди много работы", – отметил Бабкин.

В Минсельхозе также считают, что ввод в оборот залежных земель вызовет серьезный запрос на существенное увеличение объемов приобретения сельхозтехники.

"По нашим оценкам, 9,6 млн га в год земли – это те земли, которые можно ввести в оборот без серьезных материальных затрат, они не требуют коренного изменения плана мелиорации", – сказал в ходе заседания директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов. По его словам, инвестпроекты регионов в этом направлении сегодня охватывают 1,3 млн га земли. Одно только это мероприятие потребует примерно 7 тыс. тракторов, 5 тыс. комбайнов, 43 тыс. навесной и прицепной техники, указал он.

Отдельное внимание на форуме уделили дополнительным механизмам поддержки отрасли. В частности в 2021 году заработает программа стимулирования локализации ключевых критических компонентов сельхозтехники. На эти цели правительство ориентировочно планирует направить 3 млрд руб. Как отметил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов, такой механизм станет важным стимулирующим фактором, который "серьезно изменит и оживит ландшафт отрасли сельхозмашиностроения".

То, что кабмин намерен поддержать предприятия, которые желают организовать производство компонентов для сельхозтехники, на минувшей неделе подтвердил глава правительства Михаил Мишустин в ходе визита на завод "Ростсельмаш". Новый механизм будет представлять собой соинвестицию государства, равную порядка 30% от стоимости инвестиций. Отбирать соответствующие проекты на основании нескольких критериев будет специальный технический совет при Фонде развития промышленности. На последней стадии, в случае успешной реализации проекта, ФРП трансформирует этот "легкий займ" в грант, пояснил замминистра.

Как подчеркнул генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов, несмотря на пандемию, поставки сельхозтехники в лизинг выросли до рекордных значений. "Наше антикризисное предложение вызвало серьезный резонанс и очень большой интерес. За это время мы получили более 8 тыс. заявок... На сегодняшний день поставки техники [осуществляются] на 42 млрд руб. Такого не было в истории компании никогда", –рассказал он. Для сравнения, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году и был равен 25,5 млрд руб.

На заседании своим опытом работы в условиях ковид-кризиса поделились и непосредственные участники агропромышленного рынка. Так, например, директор ООО "Пегас-Агро" Светлана Линник отметила, что принятые меры господдержки отрасли привели к росту реализации техники предприятия за январь-сентябрь текущего года на 51%. Управляющий группой ООО "БСП-Агро" Сергей Бровков также отметил, что год для компании оказался успешным, несмотря на вынужденный пересмотр подходов к работе. "Мы прошли этот период без серьезных проблем", – заявил он.

Форум собрал более 250 человек – руководителей органов государственной власти, владельцев отраслевых предприятий, руководителей сервисных и дилерских организаций, а также профильных экспертов и СМИ.

"Раз в год у нас получается подвести итоги уходящего года, оценить ситуацию, в которой мы находимся, посмотреть друг другу в глаза, озвучить проблемы, поделиться успехами. Этим сегодня занимаемся, думаю, у нас все удалось. Отрасль динамично развивается. Мы слышим, что правительство нацелено на продолжение поддержки развития отрасли. Многим это облегчило принятие дальнейших решений. Надеюсь, после этого отрасль будет развиваться еще более согласованно", – резюмировал Константин Бабкин.