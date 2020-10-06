Парламентские фракции проведут встречу с Путиным

Руководители фракций Госдумы 6 октября проведут онлайн-встречу с президентом России Владимиром Путиным.

На ней будут обсуждаться, в том числе итоги единого дня голосования. В последние недели думские оппозиционеры высказывали немало претензий и к изменившейся в связи с эпидемии COVID-19 процедуре голосования, и к действиям правоохранителей по отношению к авторитетным партийцам.

Как говорят в парламентских партиях, самые острые для себя вопросы лидеры оппозиционных фракций поднимать на этой встрече не намерены.

Тем временем, против многодневного голосования открыто выступал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Но на встрече 6 октября, сообщил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, в приоритете у лидера коммунистов будет вопрос об "экономических проблемах России", сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, вопрос о досрочных выборах в Госдуму снят: они пройдут по плану — в сентябре 2021 года. В Кремле не видят смысла в переносе федеральной кампании на более ранний срок. Федеральный чиновник сказал, что сейчас этот вопрос не рассматривается. К плановым выборам готовятся и в партии "Единая Россия".

Однако на окончательное решение может повлиять обстановка в США: в случае победы на президентских выборах Джо Байдена Белый дом может проводить более агрессивную политику по отношению к России, что может сказаться и на российских выборах.