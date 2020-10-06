Полицейские начали выдавать жителям Пермского края защитные маски

Сотрудники правоохранительных органов Пермского края начали выдавать защитные маски местным жителям.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, на эти цели по поручению главы региона полицейским передан 1 млн масок. Еще 1 млн передан в образовательные учреждения края. Кроме того, с местными жителями вновь проводят разъяснительные беседы о важности соблюдения мер предосторожности и масочного режима

Подобные мероприятия на территории региона уже проходили в апреле.​ Тогда только за два дня на территории региона было выдано около 15​ тыс. масок.​

Ранее в Перми на заседании оперативного штаба продлили ограничения, связанные с коронавирусом. Для снижения уровня заболеваемости в Пермском крае продолжают действовать правила соблюдения необходимых мер безопасности:​ социальное дистанцирование, наличие масок – изменением в Указ их ношение теперь обязательно​ при участии в массовых мероприятиях, разрешенных оперштабом.​