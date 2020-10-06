В Тюмени вынесен приговор по делу о завладении жильем

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего и 32-летнего жителей Тюмени.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, в 2011-2015 годах старший из злоумышленников совершил шесть мошенничеств по завладению жильем у злоупотребляющих спиртными напитками, а у детей-сирот. Из них два преступления - вместе с сообщником.

Аферисты угощали их алкоголем, и убеждали в возможности выгодно и в короткие сроки продать жилье. Большинство жилых помещений находились в муниципальной собственности, они приватизировались и продавались. Деньги подсудимые забирали себе.

Потерпевшими по делу признаны восемь человек. Общая сумма ущерба превысила 9,2 млн руб. Некоторые из пострадавших стали бомжами.

Суд назначил 54-летнему мужчине 5,5 лет в колонии общего режима. Его сообщник получил 4,5 года условно. Также суд удовлетворил три заявленных иска на сумму более 2,1 млн руб.