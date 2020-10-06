06 Октября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени вынесен приговор по делу о завладении жильем

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего и 32-летнего жителей Тюмени.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, в 2011-2015 годах старший из злоумышленников совершил шесть мошенничеств по завладению жильем у  злоупотребляющих спиртными напитками, а у детей-сирот. Из них два преступления - вместе с сообщником.

Аферисты угощали их алкоголем, и убеждали  в возможности выгодно и в короткие сроки продать жилье. Большинство жилых помещений находились в муниципальной собственности, они приватизировались и продавались. Деньги подсудимые  забирали себе.

Потерпевшими по делу признаны восемь человек. Общая сумма ущерба превысила 9,2 млн руб. Некоторые из пострадавших стали бомжами.

Суд назначил 54-летнему мужчине 5,5 лет в колонии общего режима. Его сообщник получил 4,5 года  условно. Также суд удовлетворил три заявленных иска на сумму более 2,1 млн руб.

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В Тюмени вынесен приговор по делу о завладении жильем

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Теги: Тюмень, жилье, мошенники



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