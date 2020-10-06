Росавиация выдала допуски на десятки международных маршрутов

Росавиацией утверждены допуски российским авиаперевозчикам на выполнение 169 международных перелетов.

Их могут совершать компании, которые занимаются регулярными воздушными перевозками. Среди допусков - полеты в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Великобританию, Германию и ряд других европейских стран, а также Китай, Саудовскую Аравию, Танзанию и страны СНГ.

При этом выданные допуски не означают, что авиакомпания автоматически получает право совершать полеты по этим маршрутам в настоящее время. Разрешение начнет действовать только после открытия авиасообщения с той, или иной страной, сообщает РБК.

Как сообщалось, ряд российских авиакомпаний продают билеты в страны, в которые пока не возобновлено авиасообщение.

В Федеральной антимонопольной службе это считают нарушением прав россиян. ФАС направило письмо в Минтранс с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.