Разгон митинга в Бишкеке: более 100 пострадавших

В ходе разгона митинга в Бишкеке, участники которого выступают против результатов выборов в парламент Киргизии, пострадали как минимум 120 человек, заявили в Минздраве республики.

Большинство пострадавших - сотрудники правоохранительных органов, пятеро из которых находятся в реанимации, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, протестующие в Бишкеке освободили осужденного за коррупцию экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Он находился в СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Атамбаева к протестующим вывели сами сотрудники спецслужб.