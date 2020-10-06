06 Октября 2020
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ОРВИ, температура, простуда, градусник (2016) | Фото: medicfoto.ru

Переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет к коронавирусу

Переболевший сезонным ОРВИ человек может иметь антитела к COVID-19, выяснили американские ученные, сообщили в Роспотребнадзоре.

Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователям только предстоит выяснить. При этом переболевший коронавирусом и имеющий к нему антитела человек может быть переносчиком вируса. По этой причине в Роспотребнадзоре призвали соблюдать масочный режим, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, во время пандемии крайне важно правильно носить маску, утверждают врачи. В частности, врач Лариса Алексеева назвала неправильно используемую маску наиболее опасным предметом, используемым во время пандемии.

Особенно опасно долго пользоваться одной и той же маской. В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора маску следует носить не более двух часов, при этом, снимать ее необходимо, не касаясь лица.

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Переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет к коронавирусу

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Теги: коронавирус, ОРВИ, Роспотребнадзор



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