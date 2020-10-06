Протестующие освободили бывшего президента Киргизии Атамбаева
Протестующие в Бишкеке освободили осужденного за коррупцию экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
Он находился в СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Атамбаева к протестующим вывели сами сотрудники спецслужб.
Также участники акции протеста требуют освобождения бывшего депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова, который находится в колонии, сообщают "Известия".
Напомним, в июне текущего года суд в Бишкеке приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы.
Бывший глава государства осужден за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.