Протестующие освободили бывшего президента Киргизии Атамбаева

Протестующие в Бишкеке освободили осужденного за коррупцию экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Он находился в СИЗО Госкомитета национальной безопасности. Атамбаева к протестующим вывели сами сотрудники спецслужб.

Также участники акции протеста требуют освобождения бывшего депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова, который находится в колонии, сообщают "Известия".

Напомним, в июне текущего года суд в Бишкеке приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Бывший глава государства осужден за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.