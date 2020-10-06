Среди россиян увеличилось количество банкротов

По итогам девяти месяцев текущего года отмечается более чем полуторакратный рост числа банкротств среди россиян.

За январь - сентябрь обанкротилось 77,05 тыс. граждан, что на 64,9% больше, чем за тот же период прошлого года. А в сентябре суды признали несостоятельными 12,25 тыс. жителей России - на 94,6% больше, чем в прошлом сентябре.

Больше всего банкротов в Москве и Подмосковье, Самарской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, бесплатная внесудебная процедура банкротства, которую россиянам пообещали Путин и Мишустин, может быть применена, по оценкам Минэкономразвития, в отношении порядка 200 тыс. граждан, сообщил замминистра экономического развития России Илья Торосов. Но эта цифра включает в себя всех, кто потенциально может претендовать на "помощь" в банкротстве.