Пассажирку без маски избили в московском метро

В московском метро избили женщину.

Пассажирка поплатилась за то, что ехала в вагоне без медицинской маски и кашляла. Это не понравилась одному из пассажиров. Мужчина подошел к женщине еще на платформе, пока она ждали поезд. Сначала он толкнул ее, а потом набросился с кулаками уже в вагоне поезда.

Пассажиры вступились за пострадавшую. По словам очевидцев, женщина кашляла, однако защитной маски на ней не было, пишут "Известия".

Как сообщалось, во время пандемии крайне важно правильно носить маску, утверждают врачи. В частности, врач Лариса Алексеева назвала неправильно используемую маску наиболее опасным предметом, используемым во время пандемии.

Особенно опасно долго пользоваться одной и той же маской. В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора маску следует носить не более двух часов, при этом, снимать ее необходимо, не касаясь лица.