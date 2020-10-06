Дональд Трамп объявил о выходе из госпиталя

Проходящий лечение от коронавируса американский президент Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие часы выйдет из военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида.

"Я покину прекрасный медицинский цент Уолтера Рида сегодня в 18.30. Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь COVID. Не давайте ему взять верх над вашей жизнью. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", — написал глава государства на своей странице в Twitter.

Напомним, 2 октября стала известно, что Трамп и его жена Меланья заразились коронавирусом.

Тем временем, на Дональда Трампа в США обрушились критики после того, как он после трех дней лечения от коронавируса ненадолго покинул госпиталь Уолтера Рида на бронированном внедорожнике, чтобы поблагодарить своих сторонников. Он проехал вокруг госпиталя, помахав собравшимся у стен больницы людям. При этом в машине с ним находились водитель и охрана, которые были вынуждены дышать одним воздухом с больным 74-летним президентом.