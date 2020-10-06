Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим из-за пандемии

Власти Москвы, несмотря на рост заболеваемости COVID в мегаполисе, не собираются вводить пропускной режим, как это было весной.

Пока в нем нет необходимости, считает заместитель главы города мэра Владимир Ефимов. По его словам, тех ограничений, которые имеются в настоящий момент достаточно, при их выполнении количество заболевших должно стабилизироваться, сообщает "Интерфакс".

Напомним, президент России Владимир Путин 5 октября встретился с учителями в их профессиональный праздник. Глава государства заверил, что "разговоры о полном закрытии школ и полном переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны".

Президент сообщил, что создание дистанционной системы, в которой можно было бы работать в экстремальных ситуациях, подобных нынешней, ведется.