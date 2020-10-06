Президент назначил ВРИО главы Дагестана Сергея Меликова

Сегодня Владимир Путин принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Указ опубликован на официальном сайте Кремля. Владимир Васильев был назначен советником президента.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меликов.

Сергей Меликов родился 12 сентября 1965 года в городе Орехово-Зуево Московской области. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР. В 1994 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2011 году – военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Проходил службу во внутренних войсках.С 2002 по 2008 годы командовал Отдельной дивизией оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского.С 2008 по 2009 год занимал должность первого заместителя командующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск.В 2011-2014 годах возглавлял Объединенную группировку войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ, сообщает РИА Новости.

12 мая 2014 года указом президента Российской Федерации назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. 28 июля 2016 года освобожден от должности полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Указом президента РФ Владимира Путина назначен первым заместителем директора Росгвардии.В июле 2019 года стало известно, что Сергей Меликов подал рапорт об отставке с должности первого замдиректора Росгвардии.27 сентября 2019 года Сергей Меликов был назначен сенатором от Ставропольского края. В Совете Федерации был заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

5 октября 2020 года Сергей Меликов был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.