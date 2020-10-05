На переход к мусорной реформе Петербургу нужно еще минимум два года

В парламенте Петербурга обсудили ход «мусорной реформы» города. Чиновники и политики пришли к выводу, что ситуация сложная, но если проделать «определенную работу», то к 1 июля 2021 года можно перейти к реализации реформы. Но это возможно только, если произойдет чудо. Потому что за прошедшие годы, отведенные для подготовки к переходу к новой системе обращения с отходами, Смольный и комитет по благоустройству в частности, не разработали региональную программу, рабочую Терхсему и не утвердили Регоператора. У Петербурга нет ничего. На доработку понадобится не девять месяцев, а 1,5-2 года.

Смольный и ЗакС в ожидании чуда

С 29 сентября по 1 октября в ЗакСе Санкт-Петербурга прошло несколько заседаний: профильной комиссии по экологической защите населения, а также комиссии по экологии и природопользованию. На слушаниях поднималась тема реализации в городе «мусорной реформы». Докладчиком выступала Анна Федорова - врио заместителя председателя Комитета по благоустройству. Суть проведенных заседаний сводится к следующему. За прошедшие годы была проведена скрупулезная работа для увеличения мощностей города по работе с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласной последней Территориальной схеме, было отобрано 15 земельных участков для размещения перегрузочных, перерабатывающих, сортировочных, прессовальных станций. Не все из них подошли, в том числе потому, что строительство некоторых объектов запланировано в 100 метрах от жилого массива, и люди жалуются. На данный момент проводится поиск альтернативных площадок.

Политики и чиновники «декларативно обозначили», что ситуация в городе сложная, но все же имеет положительную динамику. И если проделать «определенную работу», то есть возможность к 1 июля 2021 года перейти к реализации городской «мусорной реформы». Итогом заседаний стало согласие усилить работу по предоставлению участков для объектов обращения с ТКО и выделению финансирования на мероприятия по корректировке Территориальной схемы и Региональной программы. В парламенте Петербурга также попросили Комитет по благоустройству определить этапы и сроки перехода к реформе.

Отметим, учитывая сложившуюся сегодня ситуацию в Петербурге, осуществить переход к новой системе обращения с ТКО в Петербурге к 2021 году за оставшиеся девять месяцев – невозможно. Заявлять обратное - значит надеяться на чудо, что с большей вероятностью и делает Смольный, а также губернатор города Александр Беглов. Не поможет даже заявленное проведение «определенной работы», так как некоторые важные структурные элементы «мусорной реформы» в Петербурге отсутствуют как таковые. А те, что есть – непригодны для внедрения в работу. Ни Смольному, ни ЗакСу об этом говорить очень не хочется. Коротко объясняем, почему так.

Почему невозможен переход к «мусорной реформе» к 2021 году

«Мусорная реформа» - это комплекс мероприятий, нужный для перехода к новой системе обращения с ТКО. Необходимость его проведения каждым субъектом РФ обозначил президент России Владимир Путин еще в 2013 году. Основными законами, регулирующими реформу, являются: ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» и «Стратегия по работе с ТКО в РФ до 2030 года», утвержденная приказом Минприроды № 298. Суть проста - сменить приоритет с захоронения отходов на полигонах в пользу переработки мусора для извлечения финансовой выгоды и снижения экологического вреда.

В этот комплекс входит несколько важных, взаимосвязанных структурных элементов: разработка Региональной программы, разработка Территориальной схемы, утверждение системы нормативов образования ТКО и выбор на конкурсной основе Регионального оператора по работе с отходами. Отсутствие или некорректность работы одного из указанных элементов делает реформу неисполнимой, либо очень проблемной и предполагающей срывы сроков реализации, убытки и несение лишних расходов жителями.

Регпрограмма – исходный и отдельно утверждаемый каждым субъектом РФ документ, в котором закрепляется концепция проведения «мусорной реформы». Она определяет целевые показатели, этапы, сроки преобразования системы обращения с отходами и векторы развития, инвестирования средств.

В Санкт-Петербурге Регпрограммы в виде полноценного отдельного документа нет. Есть фикция в виде постановления городского правительства от 17 июня 2014 года № 487, которое отсылает к подпрограмме № 3 Госпрограммы города под названием «Благоустройство и охрана окружающей среды». Однако этот документ никак не определяет предметно развитие сферы обращения с ТКО непосредственного в Петербурге. Отсюда проблемы с планированием, сроками и этапами реформирования.

Кто виноват? Администрация губернатора Александра Беглова, которая не обратила внимание на проблемы после принятия работы по проведению реформы от экс-главы города Георгия Полтавченко и его команды. Сегодня программу необходимо разрабатывать с самого начала. При тщательной проработке этот этап может занять длительное время. Учитывая сложность самого документа, плохую скоординированность госорганов Петербурга, возможное затягивание согласований из-за бюрократии, можно спрогнозировать срок переработки не менее, чем в полгода.

Терсхема – отдельно утверждаемый документ, являющийся продолжением Региональной программы. Он закрепляет распределение мусорных потоков. В ней указано, где скапливается мусор и в каком количестве, куда его повезут и как с ним будут работать (утилизируют или захоронят). Схема также включает информацию о строительстве или модернизации объектов по работе с ТКО.

В Санкт-Петербурге Территориальную схему утвердили 13 июля 2020 года. Экологи, экоактивисты, участники рынка считают ее неисполнимой и «безумной», о чем ранее рассказывали в беседе с РБК. Критику в адрес Терсхемы озвучивала и Ленобласть, отмечая, что она не согласована с областной схемой. Об этом заявлял вице-губернатор правительства ЛО Михаил Ильин. У Терсхемы города очень много проблем, мы кратко укажем на критически важные недочеты.

Первое - актуальность данных в Территориальной схеме находится на уровне 2018-го или в лучшем случае 2019 года. Информация о количестве образуемых отходов и площадок накопления ТКО – недействительная. В схеме не учтены реалии быстро меняющегося рынка, где работает огромное количество частных компаний. Поэтому чиновники не знают, сколько на самом деле в городе площадок сортировки, переработки отходов. Кроме того, множество частников не включено в Терсхему. И это потенциальная проблема – если в Петербурге начнет действовать Региональный оператор, то неучтенные в схеме компании легально с Регоператором сотрудничать не смогут. Они уйдут в «теневой сектор», либо просто закроются.

Второе – невозможность синхронизировать мусорные потоки Петербурга и Ленобласти, а также согласовать полигоны для размещения петербургских отходов. Рассинхронизация – одно из следствий неактуальности данных Терсхемы города. Поэтому чиновники постоянно спорят об объемах мусора: в Петербурге говорят о 1,4 млн. тонн образовываемых отходов, а в области уверяют, что город производит свыше 2 млн. тонн. При этом у самих перевозчиков ТКО может быть и совсем другая информация, но у них не спрашивают, сколько транспортируется мусора. В итоге никто не может понять, сколько и куда вести отходов, как их захоронить на полигонах с сокращающимися мощностями. Сам процесс согласования нужен – у города нет своих полигонов для размещения отходов. Почти все вывозят в область. Проблема согласования объектов для размещения ТКО – следствие слабой договороспособности Смольного.

Третье – в схеме указаны невыполнимые показатели. Например, Комитет по благоустройству планирует направить на две площадки МПБО-2 – в Янино и на Волхонку – по 900 000 тонн мусора в год (суммарно 1,8 млн на обезвреживание и обработку). Выглядит внушительно, но на деле это «бумажный тигр». Цифра загрузки предприятия прописана только в документах и не имеет ничего общего с реальной ситуацией. Расхождение по данным можно заметить, если зайти на сайт самого завода или Комитета по тарифам, посмотрев информацию о последней утвержденной тарифной заявке. Из нее мы увидим, что предприятие готово взять нагрузку чуть более, чем в 500 000 тонн (169 000 – переработка, 331 000 - обезвреживание). Но и здесь кроется обман, так как это также лишь документальные данные. Фактически на две площадки МПБО-2 в год прибывает всего 100 000 тонн отходов, которые завод не в состоянии нормально принять в работу, так как нет сортировки и не работают в полном составе биобарабаны. Поэтому мусор «складируют на задний двор». Как заводу справиться с планируемым суммарным объемом завоза в 1,8 млн. тонн, если фактически он принимает 100 000? Этого не знает никто. Ну, может быть, вице-губернатор по ЖКХ и благоустройству Николай Бондаренко, но он и его пресс-служба на острые вопросы отвечать не любят. Логичен вопрос: откуда взялись такие цифры? Ответ - из инвестиционной программы предприятия, которая сегодня не реализуется.

Четвертое - маршруты транспортирования отходов в Терсхеме города определены без анализа транспортной доступности. Рассмотрим работу МПБО-2 с позиции попытки завести 900 000 тонн в Янино и на Волхонку. С таким объемом загрузки, на площадки ежедневно надо будет делать десятки рейсов – в среднем понадобится отправлять по 6-7 грузовиков в час. Однако в Комблаге не учли, что подъезды к площадкам регулярно простаивают в пробках, а с самих предприятий регулярно выезжают грузовики, которые вывозят неперерабатываемые отходы (так называемые «хвосты»). Вереницы грузовиков дорожные заторы только усугубят. Более того, тяжелые машины разобьют дороги. И это уже не говоря о созданном неудобстве для жителей и участников дорожного движения, которые будут целыми днями вдыхать запах мусора, перевозимого на грузовиках.

Кто виноват? Комитет по благоустройству и Смольный в целом из-за нежелания слушать дельные предложения участников рынка и своих коллег по Ленобласти, которые уже приступили к реформе. Сегодня Терсхему необходимо полностью переделывать, и на это у Комитета по благоустройству может уйти не один месяц. Напомним, что действующая версия Терсхемы является второй по счету. Первая вариация была представлена 23 декабря 2019 года. Однако она вызвала недовольство жителей и экспертного сообщества. Поэтому ее пришлось дорабатывать, на это ушло полгода. И тут стоит задуматься о том, что при доработке было учтено свыше 21 000 обращений. Это многое говорит о качестве работы Смольного.

Нормативы образования ТКО – это документ, определяющий объем образования отходов потребителями и влияющий на формирование тарифов по обращению с мусором. Этим документом обосновывают начисление платы за услугу по работе с ТКО. Сами потребители разбиты на категории – банки, госучреждения, продовольственные магазины, прачечные и т.д.

В Петербурге нормативы образования отходов утверждены Распоряжением Комитета по тарифам от 14.04.2017 № 30-р. Однако документ пока не действует, так как «мусорная реформа» не вступила в силу. И тут уместно сказать – «слава богу». Документ нерабочий. Основная проблема в том, что планируется рассчитывать не от метража и взымать плату по факту образованного мусора, а по системе «расчета объемов», основанной на учете, например, количества проживающих в квартирах граждан или посещающих сады, школы детей. При этом, когда мы говорим о «проживающих», имеются ввиду в том числе незарегистрированные граждане.

За несколько лет управляющие компании, ЖКС, да и сами чиновники так и не смогли понять, как посчитать точное количество проживающих (временных и постоянных) в квартирах, как учесть воспитанников садов для корректного начисления платы за услугу. Что и как делать – никто не знает, но ввести систему в действие все равно собираются.

Кто виноват? Оторванная от реальности и проблем работы на местности администрация Петербурга. По мнению экспертов, Распоряжение № 30-р нужно отменить и внедрить новую систему расчета - простую и понятную. Именно это и нужно потребителям.

Регоператор – юрлицо, условно «главный менеджер», действующий на территории всего субъекта или его части. В задачи входит контроль исполнения Регпрограммы, Терсхемы. Обеспечивает распределение мусорных потоков и весь цикл от вывоза ТКО до их переработки или захоронения. Назначение на роль Регоператора проходит через конкурс.

В Петербурге ситуация сложная. В 2017 году было проведено два конкурса на выбор Регионального оператора, который бы обслуживал север и юг города. Общая цена контрактов – 80 млрд. рублей. Изначально их выиграл завод МПБО-2. Однако в 2018 году результаты конкурса по югу города были оспорены компанией «Новый Свет - ЭКО», и в итоге МПБО-2 достался только север Петербурга. С 2017 года по сегодняшний день для южной части Регоператор назначен не был. При этом МПБО-2 по факту не работает и на севере города из-за условного моратория и финансовых проблем. Запускать его заново в роли Регоператора – бессмысленно.

У завода нет денег на организацию работы в масштабе субъекта (аренда офисов, оплата работы сотрудников, обслуживание машин и т.д.). Взять их неоткуда. Проблемы со средствами возникли в том числе и потому, что в 2018 на работу предприятия в качестве оператора был наложен мораторий, а в 2019 году в руководстве предприятия появились некомпетентные специалисты. Сегодня завод отходы не перерабатывает, мусор просто складируют, что создает экологические проблемы. По неофициальным данным, суммарно на Волхонке и в Янино скопилось свыше 100 000 тонн отходов, вывезти которые завод самостоятельной не может.

Иными словами, в Петербурге отсутствует Регоператор, а потому участники рынка вынуждены сами регулировать свои отношения без помощи властей. Потому что нет «главного менеджера». Ввиду этого невозможно реализовать инвестиционные программы для строительства и модернизации перерабатывающей инфраструктуры. Их реализация зависит от загрузки объектов, занятых в обращении с ТКО, мусором и получения доходов за предоставление услуг. Если нет загрузки, то нет денег и исполнения планов.

Кто виноват? Администрация города. За два года в Смольном не задумались о том, что необходимо в срочном порядке провести новые конкурсы для выбора Регионального оператора. Можно ли провести конкурсный отбор сегодня? Да, но это длительная процедура сама по себе. Кроме того, выбору Регоператора должна предшествовать комплексная работа по переделке Регпрограммы и Терсхемы. И все это за девять месяцев не сделать.

«Ленивый Смольный»

Что имеем в сухом остатке? В Санкт-Петербурге подготовительный этап к проведению «мусорной реформы» необходимо проводить с самого начала и качественно перерабатывать основополагающие документы - Региональную Программу и Территориальную схему. Только после их проработки можно будет выбрать Регионального оператора. Займет это не девять месяцев, а 1,5-2 года. Если очень постараться и все тщательно спланировать, то можно успеть к окончанию согласованной для городов федерального значения отсрочки – до 1 января 2022 года.

К слову, пока эта отсрочка действует, подготовка субъекта РФ к реализации «мусорной реформы» должна проходить в соответствии с планом мероприятий, разработанным Смольным и утвержденным федеральным органом исполнительной власти в сфере определения политики по охране окружающей среды. В нем должны быть обозначены этапы и сроки перехода к новой системе обращения с ТКО. Об этом прямо указано переходных положениях ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления». Сегодня этого плана нет. И на необходимость его разработки намекнул ЗакС Комитету по благоустройству в ходе прошедшего 1 октября заседания. Остается надеяться, что в Смольном все поняли и наконец начнут работать.

Запускать реформу на базе тех документов, что действуют сегодня, при отсутствующей концепции развития сферы обращения с ТКО и плана мероприятий – бессмыслица. В таком виде «мусорная реформа» не даст выполнить целевые показатели и приведет к проблемам на рынке, а также к нецелесообразной трате денежных средств.

В сложившейся ситуации логичен вопрос: а понимает ли это Смольный и губернатор Александр Беглов, который обещал запустить реформу без использования предоставленной отсрочки? Скорее всего да, но признавать проблемы и начинать что-то делать самостоятельно никто не хочет. Администрации города важнее отчитаться перед Путиным о проделанной работе в 2021 году.

То, что Смольный «ленив», понимает сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А потому он агрессивно навязывает Петербургу свою инициативу по созданию единого Регоператора для СПБ и ЛО, подавая идею как решение проблем города по обращению с ТКО. Только появление такого игрока приведет к утрате Смольным контроля над мусорной сферой Петербурга, налоговым потерям и другим проблемам, о чем неоднократно говорили эксперты. Волнует ли это Беглова? Учитывая, что 2 октября Петербург и Ленобласть достигли соглашения по созданию акционерного общества, задачей которого станет разработка единой концепции обращения с отходами, то, скорее всего, не волнует.

Напомним, издание «Ленправда» ранее обращала внимание на проблемы города, к которым приведет появление единого Регоператора СПБ и ЛО. Согласно опубликованному материалу, «двухсубъектный оператор», который, скорее всего, будет подконтролен области, получит контроль над петербургским рынком отходов, оцениваемым в 8-12 миллиардов рублей. Территориальная схема Петербурга будет переработана в силу необходимости синхронизировать мусорные потоки. В итоге это может привести к перераспределению приоритетов инвестирования средств: деньги Петербурга на развитие инфраструктуры по обращению с ТКО будут отданы Ленобласти для строительства и модернизации заводов. Петербург, который сейчас и так отправляет почти весь мусор в ЛО, будет окончательно поставлен в зависимость от области в сфере обращения с отходами. При этом сильно возрастут тарифы на вывоз мусора, что тяжким бременем ляжет на плечи петербуржцев.