Разговоры о полном закрытии школ и полном переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны — Путин

Владимир Путин встретился с учителями в их профессиональный праздник. В начале встречи глава государства поблагодарил педагогов за их работу в конце прошлого года, когда пришлось переходить на дистанционное обучение. Президент заверил, что "разговоры о полном закрытии школ и полном переходе на дистанционное обучение в будущем несерьезны".

"Понимаю, что было очень сложно всем – и школьникам, и родителям, и учителям. Но вы сработали на "отлично", как одна команда. В короткие сроки преподаватели смогли наладить учебный процесс, используя современные технологии и новые подходы", - похвалил глава государства.

Президент сообщил, что создание дистанционной системы, в которой можно было бы работать в экстремальных ситуациях, подобных нынешней, ведется.

"Пришлось создать такую систему, жизнь нас заставляет. Сейчас у нас на первый план выходят другие проблемы. Платформ всяких очень много, но, конечно, нужна систематизация. Но более остро стоит вопрос обеспечения всеобщего доступа к широкополосному интернету. Мы должны это сделать в следующем году. И обеспечения всех семей школьников устройствами для доступа к такой системе", - отметил Путин.