05 Октября 2020
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Загрязнение океана на Камчатке (2020) | Фото: instagram.com/snowave_kamchatka/Anton Morozov

Происшествие на Камчатке – не катастрофа, потому что не погиб ни один человек - Минприроды

Министр экологии и природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин высказался по поводу ситуации на Камчатке, где начался мор морских животных, а у людей начали проявляться аллергические реакции.

Кобылкин заявил журналистам, что все анализы, собранные к данному моменту, говорят об отсутствии превышения концентрации вредных веществ, которые бы свидетельствовали о разливе нефтепродуктов. Кобылкин добавил, что Минприроды не считает произошедшее на Камчатке катастрофой, так как не погиб ни один человек.

"Происшествие на Камчатке, скорее всего, вызвано не причинами техногенного характера", - заявил Кобылкин.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов ранее сообщил, что власти рассматривают три основные версии загрязнения побережья, включая техногенное воздействие. По его словам, отрабатывается версия, связанная с деятельностью человека, с разливами токсичных веществ.

Вторая версия связана с природными явлениями: загрязнение могло произойти из-за выноса водорослей на береговую линию во время шторма.

Также не исключается версия, связанная с сейсмической активностью.

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Происшествие на Камчатке – не катастрофа, потому что не погиб ни один человек - Минприроды

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Теги: минприроды, дмитрий кобылкин, загрязнение воды, катастрофа на камчатке, халатырский пляж



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