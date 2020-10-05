На южноуральском предприятии Росатома у 48 работников подтвержден COVID-19

В ЗАТО Озерск у 48 работников ПО "Маяк" подтвержден коронавирус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

На предприятии отмечают рост заболеваемости коронавирусом, однако до критической точки еще далеко. На "Маяке" усилят контроль за соблюдением противовирусных мер.

По словам главного инженера ПО "Маяк" Юрия Юлдашева, эпидемическое благополучие предприятия сейчас зависит от самих работников, которым необходимо соблюдать все рекомендации. При этом он отметил, что в настоящий момент степень готовности предприятия к вызовам коронавируса в разы выше, чем была весной.

Предприятие будет готово вывести на удаленную работу персонал из вспомогательных подразделений, однако пока массовой потребности в этом нет.