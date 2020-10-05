Путин принял отставку Васильева с поста главы Дагестана. На его место назначен Меликов

Владимир Путин сегодня провел видеовстречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым, который подал в отставку, а также с Сергеем Меликовым, который теперь будет ио главы Дагестана.

Президент очень тепло попрощался с Васильевым: "Наверное, как один день пролетели четыре года?". Васильев заметил, что время действительно прошло быстро.

"Вы много сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя", - заметил Путин.

"С одной стороны, стабильная ситуация в регионе, с другой стороны – имеющая тенденция к улучшению", - начал Васильев.

"Была задача очистить прослойку между бюджетом и народом от мздоимцев. Тяжелая, конечно, была работа для правоохранительных органов. Эта работа дала эффект. Сократилось воровство. Появилось доверие к федеральным структурам. Бюджет теперь больше 170 млрд руб. Особенно ценно, что и мы научились зарабатывать", - рассказал теперь уже экс-глава региона.

Ранее появились слухи о том, что Васильев хочет уйти из-за проблем со здоровьем и возраста (ему 71 год).

Сергей Меликов – сенатор от Ставропольского края. В 2017 году он уже рассматривался на пост главы республики, но отказался от этой должности: в тот момент Меликов занимал пост заместителя директора Росгвардии.