05 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Ростсельмаш, трактор (2018) | Фото: Накануне.RU

В 2020 году производство сельхозтехники выросло почти на 20%

Объем производства сельхозтехники за восемь месяцев текущего года превысил 100 млрд руб. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов в ходе пленарного заседания Российского агротехнического форума, который проходит сегодня в Москве.

"За восемь месяцев текущего года объем производства сельхозтехники, соответствующей требованиям постановления правительства 719, составил порядка 101 млрд руб., превысив на 18,6% уровень 2019 г. Это очень хороший показатель", – отметил он.

Экспорт российской сельхозтехники за рассматриваемый период 2020 г. составил 10 млрд руб., превысив уровень 2019 г. почти на 10%.

Кроме того, на 4% выросла доля российской сельскохозяйственной техники внутри страны. "Благодаря выпуску и освоению в серийном производстве новых моделей техники, нам удалось нарастить долю российской техники на внутреннем рынке... По состоянию на восемь месяцев текущего года она составляет 58%, чему нельзя не радоваться", – подчеркнул замминистра.

Константин Бабкин, Александр Морозов, РАФ(2020)|Фото: Накануне.RU

Как отметил председатель Российского агротехнического форума, президент Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, за четыре года производство техники для сельского хозяйства выросло на 13% (с учетом прогноза до конца 2020 г.), а экспорт – "на внушительные 72%".

"На фоне общего кризиса, пандемии, то, что цифры находятся в зеленой зоне, все растет – это уже неплохое достижение. Нам надо продолжать нашу работу с большим упорством и с еще большим ускорением", - сказал Бабкин.

Российский агротехнический форум(2020)|Фото: Накануне.RU

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В 2020 году производство сельхозтехники выросло почти на 20%

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Теги: Российский агротехнический форум, Александр Морозов, сельхозтехника



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