Некоторые эксперты считают, что Минэкономразвития слишком оптимистично - Матвиенко

Валентина Матвиенко считает, что бюджет 2021 года должен быть нацелен на прорыв в экономическом развитии страны. Об этом спикер Совета Федерации сказала сегодня на парламентских слушаниях, посвященных главному финансовому документу страны.

Матвиенко при этом сама указывает на прогноз Минэкономразвития, который предсказывает возвращение к докризисным показателям не ранее 2022 года. "Некоторые эксперты говорят, что и эти прогнозы министерства выглядят очень оптимистично, - заявила Матвиенко. – Ну, нужно не констатировать – оптимистично – не оптимистично, а принимать все возможные и невозможные меры, чтобы обеспечить рост ВВП".

Глава верхней палаты парламента выступила с критикой некоторых направлений экономической политики. Например, она в очередной раз раскритиковала так называемые институты развития – государственные венчурные компании. "Нужно активнее использовать потенциал институтов развития. СФ предлагал провести анализ эффективности их работы. Те, которые нужны институты развития, должны быть перезапущены", - заявила Матвиенко.

Она напомнила Минфину, что ритмичность финансирования, особенно в рамках нацпроектов, очень важна для регионов – они должны получать средства равномерно, а не в конце года. Также она отметила, что у регионов должна быть возможность маневрировать средствами.

"Важно обеспечить мобилизацию дополнительных доходных источников. Надо менять философию бюджета: прилагать все усилия для поисков дополнительных источников. Правительством подготовлен ряд мер налогового характера. Основная цель – повышение отдачи от сырьевых бизнесов", - отметила Матвиенко.

Досталось от спикера СФ и персонально министру финансов: "Нужно навести порядок в сфере госимущества и компаний с госучастием. Надо заняться повышением их финансовой дисциплины. Силуанов слово "нет" употребляет довольно часто, но один из институтов развития сработал по итогам 2019 года с большими убытками, но при этом зашкаливают дивиденды. Это один из тех случаев, когда надо говорить "нет".

Глава палаты призвала сделать налоговую систему мотивирующей: "Те крупные компании, которые выводят деньги за рубеж – если они вкладывают средства в развитие производства, то здесь налоги можно и уменьшить, а если выводят средства – можно существенно повысить налог".

"Не все законы работают так, как нам хотелось. Минфин настаивал на принятии закона об освобождении движимого имущества от налога. Мы предлагали освобождать от налога только новое имущество. Но правительство настаивало на освобождении всего движимого имущества. И мы хотим увидеть отчет о том, эффективна ли эта мера поддержки экономики. Сколько предприятий прошли модернизацию? Надо проанализировать нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства. Счетная палата утверждает, что многие цели не исполняются. Реальной системной поддержки не получается. Стратегия развития этого сектора экономики надо актуализировать", - полагает Матвиенко.

Она предложила обратить "пристальное внимание" на бюджеты регионов, у которых налоговые поступления сильно сократились, особенно касаемо налога на прибыль – почти на 18%. "Скорее всего, потребуется смягчение ответственности за неисполнение бюджетов", - заключила спикер сената.