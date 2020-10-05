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Политика За рубежом
Бывший президент США Билл Клинтон и премьер-министр РФ Владимир Путин (2010) | Фото: premier.gov.ru

Рассекречены детали переговоров Путина и Клинтона после гибели "Курска"

На сайте цифровой библиотеки 42-го президента США Билла Клинтона опубликованы рассекреченные стенограммы его телефонных и личных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Одна из бесед касалась катастрофы подводной лодки "Курск" в августе 2000 года.

Встреча лидеров двух стран прошла 6 сентября 2000 года в президентском номере нью-йоркской гостиницы Waldorf Astoria.

В ходе разговора Путин признал, что у него не было хорошего варианта в сложившейся ситуации.

"Я оказался между выбором плохого и еще худшего", - сказал он. Путин добавил, что его рейтинги могли бы вырасти, если бы он сразу спустил к затонувшей субмарине "маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней". Но, по словам президента, нельзя делать это только ради пиара, нужно отдавать приоритет реальному спасению людей.

"Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться", - заявил также российский президент.

Трагедия произошла 12 августа 2000 года при проведении военно-морских учений Северного флота. Погибли все 118 членов экипажа. В 2002 году подлодка была поднята на поверхность и направлена на утилизацию.

Командиру "Курска" Геннадию Лячину посмертно присвоено звание Героя России, 117 членов экипажа и находившиеся на субмарине специалисты посмертно награждены Орденами Мужества. Останки 115 погибших были подняты на поверхность. Тела трех человек найти не удалось.

Согласно официальной версии, трагедия произошла в результате взрыва торпеды в торпедном аппарате №4, после чего детонировали остальные боеприпасы, находившиеся в первом отсеке атомной подводной лодки. Причиной первого взрыва, по версии следствия, стала утечка водородной смеси из микротрещин в торпеде. Второй взрыв произошел две минуты спустя и полностью разрушил носовую часть "Курска".

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Рассекречены детали переговоров Путина и Клинтона после гибели "Курска"

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Теги: владимир путин, курск, билл клинтон



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