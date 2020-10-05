Фильм об экологической катастрофе на северном Урале набрал более миллиона просмотров

Документальный фильм об экологической катастрофе на северном Урале за несколько месяцев набрал более одного миллиона просмотров.

Фильм "Ужас Шемура" Олега Чегодаева рассказывает о том, что происходит в районе хребта Шемур, где подотвальные воды медных карьеров убивают реки. Автором был пройден маршрут по периметру карьера и зафиксированы массовые утечки отравленных вод.

Получасовая лента появилась на видеохостинге YouTube 15 июля этого года. К настоящему моменту фильм набрал более 1 млн 125 тыс. просмотров, 39 тыс. "лайков" и более 5,5 тыс. комментариев.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно о серьезном загрязнении Тихого океана на Камчатке, в результате чего массово погибли его обитатели. Сейчас обстоятельства выясняют Генпрокуратура и Следственный комитет. Местные власти рассматривают три основные версии загрязнения.