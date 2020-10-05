Историк-расчленитель Соколов готов дать показания спустя год после убийства

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, на судебном заседании в понедельник, 12 октября, даст показания. Об этом он сам сообщил суду, также о таком порядке ходатайствовали адвокаты подсудимого.

Сегодня же защита начала представление своих доказательств по делу.

Сначала зачитали заключение психиатрической экспертизы, согласно которой Соколов в момент смерти Ещенко был вменяем, хотя и прибывал в состоянии стресса из-за двух обстоятельств: травли со стороны неизвестных, а также из-за негативного отношения Ещенко к детям Соколова.

По мнению экспертов-психологов и психиатров, перед произошедшим убийством Соколов был морально истощен конфликтом с публицистом Евгением Понасенковым. Также в экспертизе говорится, что историк пытался сглаживать конфликты с Ещенко.

Также на суде были представлены доказательства того, что Соколов подвергался травле. В том числе было зачитано письмо его убитой возлюбленной, которая защищает своего сожителя перед руководством СПбГУ после скандала на лекции (тоже из-за Понасенкова).

Были исследованы телефоны Соколова и ноутбук Ещенко. В телефонах нашлась переписка историка с дочерьми, свидетельствующая о теплых и доверительных отношениях отца и детей. Да и Ещенко, судя по материалам, была всегда на стороне своего мужчины, переживала из-за травли. На одном из телефонов нашлись смс от неизвестных, шантажировавших Соколова и требовавших снять обвинения в адрес Понасенкова.

В конце защита попыталась войти в почту убитой, но не смогла это сделать. Адвокаты считают, что кто-то неправомерно сменил пароль, поскольку на прошлой неделе им удавалось получить доступ к почте. Где во время процесса хранятся вещдоки суд уточнять не стал.

Также в суде были еще раз зачитаны характеристики известных ученых-историков на труды Соколова (положительные) и на книгу Понасенкова (отрицательные). Их уже зачитывала сторона обвинения, но тогда качество зачитывания/оглашения защиту не устроила.

На следующем судебном заседании Соколов собирается дать показания. Также в суд в качестве свидетеля будет вызван один из психологов, дававших заключение по состоянию Соколова – защита попытается выяснить, насколько неожиданными для самого себя были действия историка во время убийства. Еще два свидетеля – старые знакомые Соколова из Пензы и Севастополя. Помимо этих свидетелей защита планирует допросить еще не менее пяти человек.

Напомним, осенью 2019 года Соколова выловили из реки Мойки в Санкт-Петербурге с женскими руками в рюкзаке. Затем были обнаружены голова и туловище расчлененной аспирантки Ещенко. Обвинение считает, что он застрелил свою сожительницу, а потом расчленил ее и пытался избавиться от тела.