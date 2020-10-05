05 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Суд не стал смягчать наказание экс-директору "Гринфлайта" Мануйлову

Свердловский областной суд отказал экс-директору "Гринфлайта" Сергею Мануйлову в замене неотбытого срока в колонии на исправительные работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в апреле 2018 года суд приговорил Мануйлова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. С августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года осужденный злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам "Гринфлайта". От преступных действий Мануйлова 4 тыс. 320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд руб.

В мае 2020 года Калининский районный суд заменил неотбытую часть наказания Мануйлову на исправительные работы. Прокуратура обжаловала это решение.

"Суд согласился с позицией прокуратуры о том, что основная цель уголовного наказания - восстановление социальной справедливости не была достигнута. Кроме того, за время отбывания наказания осужденный не принял мер для возмещения ущерба, при этом возможность к этому у него имелась. Судебное решение районного суда отменено. В настоящее время осужденный продолжает отбывать наказание", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Мануйлов будет отбывать наказание в колонии до марта 2021 г.

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Суд не стал смягчать наказание экс-директору "Гринфлайта" Мануйлову

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Теги: Сергей Мануйлов, Гринфлайт, суд, срок, колония,



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