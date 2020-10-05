05 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Пожар в СНТ &quot;Малинка&quot; по Велижанскому тракту (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Тюменской области

Четвертый ребенок, пострадавший при пожаре в тюменском СНТ, умер в больнице

В больнице скончался четвертый ребенок, пострадавший в пожаре в СНТ "Малинка", сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, 30 сентября на территории Тюменской области в СНТ "Малинка" загорелся частный двухэтажный жилой дом. Сообщение спасатели получили в 5.20, в 5.56 они локализовали пожар, а в 7.02 – ликвидировали.

Во время пожара погибла пятилетняя девочка. Затем в больнице умерли два мальчика 11 и шести лет.

По факту гибели детей возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Четвертый ребенок, пострадавший при пожаре в тюменском СНТ, умер в больнице

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Теги: пожар, дети, погибшие, Малинка



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