Четвертый ребенок, пострадавший при пожаре в тюменском СНТ, умер в больнице

В больнице скончался четвертый ребенок, пострадавший в пожаре в СНТ "Малинка", сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, 30 сентября на территории Тюменской области в СНТ "Малинка" загорелся частный двухэтажный жилой дом. Сообщение спасатели получили в 5.20, в 5.56 они локализовали пожар, а в 7.02 – ликвидировали.

Во время пожара погибла пятилетняя девочка. Затем в больнице умерли два мальчика 11 и шести лет.

По факту гибели детей возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".