Куйвашев потребовал перевести свердловчан на "удаленку" и усилил масочный режим в регионе

В Свердловской области усилен масочный режим и продлена самоизоляция. Соответствующий указ подписал сегодня губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, согласно документу, который вступит в силу с 6 октября, запрещена работа в выходные дни детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах и комплексах. Также закрываются фан-зоны и танцполы при проведении концертов, но при этом сохраняется требование о 50-процентном ограничении по числу посетителей театрально-концертных организаций.

В указе говорится, что не допускается посещение свердловчанами общественных мест, являющихся закрытыми пространствами или помещениями, в том числе общественного транспорта, без защитных масок. А на собственников помещений, предназначенных для продажи товаров, оказания услуг или выполнения работ, налагается обязанность не допускать посетителей без масок.

Кроме этого, режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 12 октября. Также работодателям рекомендовано обеспечить перевод на удаленный режим не менее 30% сотрудников. А госорганам и органам местного самоуправления предстоит определить минимум работников, необходимый для обеспечения функционирования.

Отдельно отмечается, что ГУ МВД по Свердловской области рекомендовано организовать контроль за исполнением указа в муниципалитетах.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев выразил недовольство, что свердловчане совсем перестали носить маски в общественных местах. В выходные в Екатеринбурге прошли рейды по контролю за соблюдением масочного режима.