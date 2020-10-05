Члены сборной России по серфингу, пострадавшие на Камчатке, подали жалобы в прокуратуру

Члены сборной России по серфингу Майя Рудик и Дмитрий Ильясов получили ожоги роговицы на Камчатке.

Спортсмены подали жалобы в Камчатскую природоохранную прокуратуру, сообщила адвокат Екатерина Ипполитова.

Кроме того, серфингисты намерены обратиться в Генпрокуратуру и Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее местные жители и туристы начали бить тревогу из-за того, что вода в бухте в районе Халактырского пляжа стала мутной, спутниковые снимки показали загрязнение побережья, на пляжах были обнаружены мертвые обитатели океана.

Ситуацию под личный контроль взял Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Как сообщалось, власти рассматривают три основные версии загрязнения побережья, включая техногенное воздействие.

По последним данным, общие результаты анализов проб воды и погибших морских обитателей с побережья Камчатки не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов