В Псковской области 13 школьников потеряли сознание на школьной линейке

В Псковской области 13 школьников потеряли сознание во время праздничной линейки в школе. ЧП произошло в городе Великие Луки, причины произошедшего пока не известным.

Данные по состоянию детей разнятся: двое (по другим данным – трое) детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Жизни их ничего не угрожает. Все дети жаловались на вялость и слабость.

Baza сообщает, что ранее в соцсетях появились публикации, согласно которым местные жители жаловались на ухудшение самочувствия.