05 Октября 2020
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ЧМ-2018, болельщики Японии (2018) | Фото: Накануне.RU

На выставке в Екатеринбурге покажут личные вещи принцессы Японии

При поддержке правительства Свердловской области в регионе пройдет фестиваль "Япония на Урале. Осень-зима 2020-2021".

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, организатором выступает региональное отделение общероссийского общества "Россия Япония" при содействии посольства Японии в РФ. Культурные и спортивные мероприятия пройдут в Первоуральске, Ирбите, Невьянске, Верхотурье и Екатеринбурге.

По словам руководителя общества Вадима Занина, Средний Урал стал одним из трех российских регионов, которые в этом году примут фестиваль в очном формате. Его ключевым событием станет музейный проект, посвященный быту и культуре Японии: он стартует 15 октября и продлится до 14 февраля следующего года.

В экспозиции будут представлены образцы оружия самураев, кимоно, традиционные японские куклы, каллиграфия, керамика и предметы быта. Как отмечает Вадим Занин, основная уникальность выставки заключается в ее самобытности и разносторонности.

(2004)|Фото: Накануне.ru

"Большая часть экспонатов была собрана простыми жителями Японии и передана нам в дар, чтобы частица культуры Страны восходящего солнца присутствовала на уральской земле, радовала своей красотой и многообразием. Часть экспонатов любезно предоставлены посольством Японии в России. Несколько вещей имеют особую ценность, так как были подарены лично Ее Императорским Высочеством принцессой Японии Такамадо Хисако", - рассказал главный организатор фестиваля.

В дни открытия музейных выставок пройдут лекции по культуре Японии и мастер-классы по воинским искусствам самураев. Отдельным блоком в рамках фестиваля состоятся спортивные соревнования по кендо и иайдо (японское фехтование), кюдо (стрельба из лука), а также по каратэ, боевому самбо и рукопашному бою.

Стоит отметить, что фестиваль станет продолжением культурного диалога Свердловской области и Японии. Наиболее масштабные и статусные культурные мероприятия прошли в регионе в рамках партнерства страны с международной промышленной выставкой "Иннопром-2017", чемпионата мира по футболу-2018, когда Екатеринбург посетила Ее Императорское Высочество принцесса Хисако Такамадо, а также перекрестного Года культуры и Японии.

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На выставке в Екатеринбурге покажут личные вещи принцессы Японии

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Теги: Япония на Урале, фестиваль, Екатеринбург



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