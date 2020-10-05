Переболевший коронавирусом депутат думы Югры Ринат Айсин извинился перед контактными

Депутат думы Югры Ринат Айсин вылечился от новой коронавирусной инфекции. В своем Instagram парламентарий поблагодарил медицинский персонал, который очень оперативно и профессионально работает с каждым заболевшим, передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарий призвал горожан соблюдать масочный режим. Отмечается, то народный избранник две недели пролежал дома с семьей. Инфекции у домочадцев обнаружено не было.

Он отметил, что помимо прописанных врачами лекарств активно принимал витамины и пользовался пульсоксиметром, который "позволял снизить необходимо посещения КТ (компьютерной томографии), и контролировать уровень кислорода в крови".

Также депутат извинился перед теми, кто с ним контактировал "за доставленные неудобства".

Ранее Ринат Айсин присутствовал на выборах губернатора ХМАО и инаугурации Натальи Комаровой, которые прошли 13 сентября.