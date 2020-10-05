05 Октября 2020
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Снимок загрязнения у берегов Камчатки в октябре 2020 года. (2020) | Фото: Европейское космическое агентство / Greenpeace Россия

В пробах воды с побережья Камчатки не обнаружено превышения вредных веществ

Общие результаты анализов проб воды и погибших морских обитателей с побережья Камчатки не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия24".

Речь идет о нефтепродуктах, тяжелых металлах и радиоактивных веществах.

По словам Солодова, сейчас проводится сложный спектральный анализ, первые результаты должны быть готовы сегодня к вечеру, они сразу будут обнародованы.

Напомним, ранее местные жители и туристы начали бить тревогу – вода в бухте в районе Халактырского пляжа стала мутной, спутниковые снимки показали загрязнение побережья, на пляжах были обнаружены мертвые обитатели океана.

Ситуацию под личный контроль взял Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Как сообщалось, власти рассматривают три основные версии загрязнения побережья, включая техногенное воздействие.

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В пробах воды с побережья Камчатки не обнаружено превышения вредных веществ

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Теги: камчатка, владимир солодов, загрязнение



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