В администрации Челябинска 40% сотрудников перевели на удаленку

В администрации Челябинска 40% сотрудников переведены на работу в удаленном режиме. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города, руководитель аппарата администрации Валерий Смирнов, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, на удаленном режиме работает до 40% сотрудников, часть из них находится на больничном.

"В 2019 году у нас в сентябре было 29 больничных, в этом году – 20. Это ни о чем не говорит, но факт есть факт", - подчеркнул он.

Также Смирнов сообщил, что в мэрии продолжается усиленный контроль за соблюдением масочного режима, проводится дезинфекция поверхностей.