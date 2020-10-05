05 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В администрации Челябинска 40% сотрудников перевели на удаленку

В администрации Челябинска 40% сотрудников переведены на работу в удаленном режиме. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города, руководитель аппарата администрации Валерий Смирнов, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, на удаленном режиме работает до 40% сотрудников, часть из них находится на больничном.

"В 2019 году у нас в сентябре было 29 больничных, в этом году – 20. Это ни о чем не говорит, но факт есть факт", - подчеркнул он.

Также Смирнов сообщил, что в мэрии продолжается усиленный контроль за соблюдением масочного режима, проводится дезинфекция поверхностей.

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В администрации Челябинска 40% сотрудников перевели на удаленку

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Теги: коронавирус, удаленка, администрация Челябинска,



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