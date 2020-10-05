"Ненормально": Матвиенко сравнила дивиденды "Норникеля" и вложения компании в экологию

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что размер дивидендов, получаемых акционерами "Норникеля", несоизмеримо больше, чем вложения компании в экологию. "Эта ситуация ненормальная", - заявила Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных федеральному бюджету на 2021 год.

"Мы обсуждали уже ситуацию с "Норникелем". Посмотрите на размер дивидендов в последние годы – он превышает бюджет Красноярского края, при этом в экологию вкладываются средства весьма скромные", - сказала Матвиенко.

Напомним, сегодня стало известно, что "Норильский никель" (точнее, его "дочка" Норильско-Таймырская энергетическая компания) оценивает причиненный природе в результате разлива топлива под Норильском ущерб в 21,4 млрд руб. Это более чем в семь раз меньше, чем запрашиваемая Росприроднадзором сумма (около 148 млрд руб.).