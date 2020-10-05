"Норникель" оценивает ущерб от аварии в Норильске в 21,4 млрд рублей

"Норильский никель" оценил общий ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 21,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Норильско-Таймырская энергетическая компания" (входит в группу компаний "Норильский никель") представила в арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Росприроднадзора.

Напомним, надзорное ведомство требует с компании 147,8 млрд рулей, в "Норильском никеле" с такой оценкой не согласны. После нескольких месяцев разбирательств Росприроднадзор подал в суд.

НТЭК считает, что при определении размера вреда водным объектам и почве Росприроднадзор допустил "серьезное отступление от действующих методик расчета размера вреда окружающей среде, а также правоприменительной практики", говорится в сообщении.

Напомним, в результате аварии на дочернем предприятии "Норильского никеля" в воду и почву попало более 20 тыс. т дизельного топлива.

Ранее стало известно, как Росприроднадзор высчитал сумму ущерба, причиненного разливом топлива на предприятии "Норникеля" под Норильском.